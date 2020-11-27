В министерстве образования Новосибирской области рассказали, сколько учителей на больничном

Стало известно, сколько учителей отправлены на больничный. Фото: КП

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал, сколько учителей находятся на больничном. Он подчеркнул, что они болеют не только коронавирусом, но и ОРВИ.

— В общей сложности, с диагнозом ОРВИ, COVID на больничном находятся 3506 педагогических работников образовательных организаций, что составляет 8%, — отметил министр.

Также Сергей Федорчук привел статистику, сколько учителей и учеников болеют коронавирусом.

— В школах инфекцию обнаружили у 196 заболевших, в том числе 90 детей и 106 взрослых. 124 заболевших зарегистрировано в дошкольных организациях, из них 36 детей, 88 взрослых. По этой причине закрыты на карантин 32 группы, — рассказал министр.

Известно, что из-за коронавируса полностью приостановлена работа детского сада «Левушка» в Кольцово.

Напомним, после осенних каникул часть учеников перевели на дистанционное обучение. Очно учатся младшеклассники и старшеклассники. Вопрос о продлении новогодних каникул пока не стоит. По словам Сергея Федорчука, они пройдут в обычном режиме. Но если эпидобстановка ухудшится каникулы продлят. Пока для этого предпосылок нет.

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