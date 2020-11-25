«Разбил окно и вытащил за ручку»: сибиряк спас троих детей и маму

Сибиряк спас из огня маму и троих детей. Фото: МЧС по Новосибирской области

В среду, 25 ноября, в четырехквартирном доме на улице Ленина в Барабинске произошла трагедия. Там загорелась одна из квартир с людьми. Ее хозяйка погибла. Она была инвалидом и сама не могла передвигаться. Но прохожий успел вытащить из огня женщину с тремя детьми: десятилетнюю девочку, шестилетнего мальчика и семимесячного младенца.

— Ночью я ехал на автомобиле и увидел пожар в одном из домов. Остановившись, вызвал пожарных, а сам стал стучать в окна и будить жильцов. Войти через дверь возможности не было, все было в огне. Поэтому я разбил одно из окон, громко кричал и звал к себе людей. Видимости практически не было, в темноте через окно нащупал маленькую ручку и первой вытащил девочку-подростка, затем грудничка и мальчика с мамой. Всех четверых усадил в свою машину, где они находились до приезда скорой, — рассказал Сергей Заворин.

Сергею 46 лет, он работает в эксплуатационном вагонном депо Инская начальником пункта техобслуживания.

В свою очередь, пожарные успели спасти две другие квартиры от огня, в третьей пострадала только часть кровли.

Как сообщили в МЧС по Новосибирской области, в доме был датчик дыма, но пожар начался на веранде, а оборудование было установлено внутри квартиры. Пока туда не проник дым, оно не сработало.

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