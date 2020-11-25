Свечку в самом сердце Железнодорожного района Новосибирска сдадут в 2021 году

Анатолий Павлов, гендиректор ГК «СМСС». Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

14-этажный дом по адресу: улица Красноярская, 132, будет полностью готов совсем скоро - в 2021 году. Жилой комплекс рассчитан на 130 квартир. Первый этаж будет сдан под магазины, а остальные примут жильцов. Виталий Лебедев, руководитель отдела продаж ГК «СМСС», рассказал об объекте подробнее.

- На сегодняшний день продано уже 30 - 40 процентов квартир. Стоимость варьируется от 3 миллионов 400 тысяч до 8 миллионов рублей в зависимости от площади квартиры. Застройщик также разработал дизайнерские подъездные площадки, в доме будут установлены бесшумные современные лифты. Новоселы смогут существенно сэкономить и на черновой отделке: строители сделают стяжку полов, выровняют стены, смонтируют подоконники, установят выключатели и металлические терморегулирующие радиаторы, современные стальные двери. Они, кстати, будут оформлены в едином стиле во всем доме, - говорит Виталий Лебедев.

Два подземных этажа новостройки планируется отдать под паркинг, рассчитанный на 72 машины. Помимо подземного паркинга будут и уличные парковки, они займут около 20 процентов придомовой территории.

Сдачу дома застройщики запланировали на 2021 год. СМСС уже зарекомендовала себя как надежная компания, которая построила и ввела в эксплуатацию 87 сооружений: и жилые дома, и административные и промышленные здания. Например, визитная карточка Технопарка Академгородка - наклонные башни - возведены именно этой компанией.

Не останутся без внимания строителей и близлежащие территории.

- Мы посмотрели, что у соседних домов № 6, 8 и 8/1 в данный момент существуют определенные сложности с проездами, благоустройством и парковками, что характерно для старого фонда, где много территорий нарезано узкими проездами, а двум автомобилям не разъехаться, - объясняет Дмитрий Атнишкин, представитель ГК «СМСС». - Мы готовы к диалогу с жителями жилмассива, готовы рассмотреть возможность расширения за счет застройщика и парковочного пространства на соседних территориях. Скажу даже больше: компания принимает пожелания от жителей близлежащих домов. А их накопилось немало.

Не останутся без внимания строителей и близлежащие территории. Как рассказала Татьяна Иванкова, проживающая по адресу: улица Железнодорожная, 10, проезд по улице Железнодорожной между домами № 8 и 8/1 слишком узкий и при этом является пожарным, но используется в качестве основного проезда, выезд с улицы Железнодорожной перекапывают из-за работы коммунальщиков. Эту проблему застройщик тоже готов решить.

Пожелания можно передать Артему Сухорослову, как представителю инициативной группы со стороны общественности на WhatsApp +7-993-002-0432. На основе этих заявок будет подготовлен и представлен общественности план благоустройства, который также будет реализован ГК «СМСС».

Сам новый дом находится в отличной локации: рядом расположены Нарымский сквер, цирк, отличная инфраструктура, поликлиники, школы. Многие жалуются на загруженность школ. Эту проблему «Сибмонтажспецстрой», по словам Анатолия Павлова, гендиректора ГК «СМСС», также намерен решить:

- Мы готовы профинансировать и подготовить проектно-сметную документацию для включения в бюджет города планов по реконструкции и увеличению мест в школе № 137 в ближайшее время. Тогда в основном здании останутся старшие и средние классы, за счет чего образовательное учреждение будет разгружено.