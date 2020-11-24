Примета пандемии: сибиряк готов за 2000 рублей отстоять очередь в поликлинике

Томич решил за деньги занимать места в поликлиниках. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Томске мужчина нашел весьма нестандартный, но актуальный способ заработка: он решил за вознаграждение занимать места в очереди в поликлинику. За свои услуги сибиряк просит от двух до трех с половиной тысяч рублей — в зависимости от удаленности района.

— Займу для вас место в очереди в любую поликлинику за 2 тысячи рублей. В поликлинику в Академгородке — за 3,5 тысячи рублей, — пишет мужчина в своем объявлении на сайте «Авито».

За свои услуги сибиряк просит от двух до трех с половиной тысяч рублей — в зависимости от удаленности района. Фото: скриншот\https://www.avito.ru/tomsk

КП-Новосибирск попыталась связаться с автором объявления, однако свой номер телефона на сайте сибиряк скрыл, а на сообщения не ответил.

Однако мы также решили спросить и у юриста, насколько такой способ заработка вообще законен и не грозит ли предприимчивому мужчине наказание за такой бизнес:

— С точки зрения закона, такое действие не является наказуемым, если граждане добровольно договорились, что один будет сидеть за другого в очереди. Взаимоотношения между такими гражданами регулируются только взаимными договоренностями, — пояснил КП-Новосибирск юрист Михаил Спиридонов. — А вот если бы привилегии в очереди за деньги стала предоставлять сама поликлиники, тут, конечно, возник бы вопрос вплоть до уголовной ответственности.

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