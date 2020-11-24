Не дождалась мужа из магазина: в Новосибирске ищут 74-летнюю бабушку в очках и норковой шапке

В Новосибирске ищут 74-летнюю Нину Ивановну Луцких. Фото: "ЛизаАлерт" Новосибирск

В Новосибирске ищут 74-летнюю Нину Ивановну Луцких. Женщина пропала днем 24 ноября: она осталась ждать мужа на улице около магазина и исчезла. Ее местонахождение до сих пор остается неизвестным.

— Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирск. — На момент своего исчезновения женщина была одета в коричневый пуховик до колен, коричневую норковую шапку с козырьком и черные сапоги. На женщине также были очки.

Как сообщают поисковики, ранее пенсионерка не пропадала. Она имеет возрастные изменения памяти и гуляет только с мужем: сама женщина плохо ориентируется в пространстве. Сейчас ее ищет полиция и волонтеры. Они расклеивают объявление в Октябрьском районе города — там, где в последний раз видели пропавшую.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас находится Нина Ивановна или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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