В самом центре Новосибирска появится лыжня

Трассу проложат в Нарымском сквере рядом с теннисным кортом. Фото: кадр из видео

В центре Новосибирска впервые появится лыжня протяженностью 1 километр. Об этом сообщает городское управление физической культуры и спорта. Трассу проложат в Нарымском сквере рядом с теннисным кортом.

— Чтобы открыть полноценную лыжню в Нарымском сквере, конечно, нужно побольше снега. Сейчас подушка составляет около 2 сантиметров, а для комфортного катания необходимо как минимум 7. Как только снега будет достаточно, мы начнем нарезать лыжню. Пока идет предварительная подготовка. Надеемся, что погода не подведет. Все-таки у горожан огромный запрос на организацию лыжни и проката в сквере, — рассказал Юрий Евдокимов, замдиректора муниципального учреждения «Стадион».

Трасса будет бесплатной, а вот лыжи можно будет взять в аренду. Для детей до 13 лет стоимость составит 80 рублей в час, для взрослых — 150 рублей в час. Первую партию инвентаря в Нарымский сквер уже доставили — более 20 пар лыж и ботинок. Кроме того, на территории сквера будет работать теплая раздевалка.

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