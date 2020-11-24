В Новосибирске из торгового центра эвакуировали людей: рассказываем, что случилось

Из Новосибирского торгового центра «Апельсин» около вокзала «Главный» эвакуировали посетителей. Фото: Кадр из видео

Из Новосибирского торгового центра «Апельсин» около вокзала «Главный» эвакуировали посетителей. Происходящее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.

— Посетителей и персонал эвакуировали из торгового центра «Апельсин» в центре Новосибирска, через громкую связь всех попросили выйти на улицу, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где и был опубликован ролик.

В торговом центре КП-Новосибирск пояснили, что причиной произошедшего стала плановая учебная тревога.

— В торговом центре проводилась плановая учебная тревога. Все прошло так, как планировалось, сейчас люди уже вернулись назад, центр работает в штатном режиме, — пояснили в ТЦ «Апельсин».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru