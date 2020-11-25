«Двигатель вдруг замяукал»: кошка доехала до Новосибирска под капотом автомобиля

Учительница вернулась в Новосибирск и услышала мяуканье под капотом. Фото: предоставлено Полиной Денежкиной

Кошка проехала под капотом автомобиля около 40 километров. Голос она подала, когда водитель остановился на АЗС, что заправить автомобиль. Каково же было его удивление, когда капот вдруг замяукал.

— Это произошло 21 ноября. Мы с женихом ехали из Колывани в Новосибирск — это примерно час езды. Когда остановились в Новосибирске — услышали мяуканье в салоне. Начала искать, открыли капот — кошка сидела под защитой двигателя! Мы не знали, как ее вытащить — решили подождать и она вылезла сама, — рассказала «КП-Новосибирск» Полина Денежкина.

Девушка отвезла животное в ветклинику, врачи нашли у кошки небольшое обморожение, а еще диагностировали истощение. Девушка назвала кошку Ириской. Сейчас она отдает кошку-путешественницу в добрые руки.

— Ириске очень повезло, но мы не можем оставить ее у себя. Кошке требуется много внимания, а мы постоянно на работе и наша кошка ее не примет, — сообщила Полина Денежкина.

Уважаемые читатели! Если вы хотите помочь Ириске и взять к себе кошку-путешественницу, обратитесь в редакцию по телефону: 8-923-145-11-03 или напишите Полине Денежкиной на страницу «ВКонтакте».

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