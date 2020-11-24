«Пусть ему будет стыдно»: новосибирец украл ящик брусники у уличного торговца

Новосибирец украл ящик брусники. Фото: стоп-кадр

В Октябрьском районе Новосибирска мужчина украл ящик брусники. Это произошло 22 ноября у дома №89а на улице Выборная. Его сняла камера уличного видеонаблюдения.

На кадрах видно, как к ящикам с ягодой, которые стоят на улице у киоска, подходит мужчина. Продавца рядом нет. Мужчина озирается, и когда понимает, что за ним никто не наблюдает, кладет горстку брусники к себе в рюкзак. Потом он уходит, а через некоторое время возвращается и забирает с собой весь ящик.

Как сообщил владелец киоска, рядом с которым стояла ягода, ущерб составил 5 тысяч рублей.

— В полицию не обращался. Пусть он увидит себя и ему будет стыдно, — рассказал пострадавший владелец киоска в группе «Инцидент Новосибирск».

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