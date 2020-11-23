Салюты и фейерверки на Новый год 2021 в Новосибирске: в мэрии сделали заявление

Рассказываем, смогут ли сибиряки полюбоваться на салюты и фейерверки на Новый год 2021 в Новосибирске. Фото: Влад КОМЯКОВ

Рассказываем, смогут ли сибиряки полюбоваться на салюты и фейерверки на Новый год 2021 в Новосибирске. В мэрии объяснили, будут ли они входить в праздничную программу.

— В этом году у нас официальных салютов не будет. При этом людям в частном порядке их запускать не запрещается. На улицах города в Новогоднюю ночь будет дежурить полиция. Правоохранители будут следить за порядком, но мы попросили их быть более лояльными в праздник, — рассказала КП-Новосибирск Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска и глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города.

Напомним, в мэрии также рассказали о том, как будет проходить празднование Нового года 2021 в Новосибирске. Известно, что в этом году главная праздничная площадка вместе с главной городской елкой будет открыта в Театральном сквере у оперного театра. В Центральном парке будет работать детская площадка с горками и лабиринтами, на Михайловской набережной появится традиционный ледовый городок, а в Первомайском сквере пройдет фестиваль снежных фигур. При этом, никаких массовых мероприятий в праздничный день не планируется.

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