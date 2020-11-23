Пассажира рейса «Москва-Новосибирск» вывела полиция: рассказываем, что произошло

В новосибирском аэропорту «Толмачево» приземлился самолет из Москвы: его встретили полицейские. Фото: Кадр из видео

В новосибирском аэропорту «Толмачево» приземлился самолет из Москвы: его встретили полицейские. Они вывели из салона одного из пассажиров. Произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.

— Мы уже встали в проходе, чтобы выйти из самолета, но по громкой связи объявили, что мы должны сесть на свои места и сейчас зайдет полиция. Не знаю, что произошло, вроде дебошей в полете не было, но мужчина покинул салон в сопровождении сотрудников, — сообщил автор ролика, опубликованного в паблике Вконтакте «АСТ-54».

В УТ МВД по Сибирскому Федеральному округу КП-Новосибирск пояснили, что мужчина, покинувший самолет в сопровождении правоохранетелей, был в розыске.

— 29-летний молодой человек находился в розыске ГУ ФСИН по Алтайскому краю за уклонение от ареста по уголовному делу по статье ст. 158 ч.2 УК РФ (Кража). Сейчас его уже передали инициатору розыска, — пояснила начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по СФО Анна Щербакова.

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