«Тело было под кромкой льда»: под Новосибирском на озере утонул рыбак

Рыбак утонул на озере Каменка. Фото: Аварийно-спасательная служба НСО
На озере Каменка утонул рыбак. Он провалился под лед и не смог выбраться. Подробности рассказали в Аварийно-спасательной службе Новосибирской области. На рыбалку сибиряк ушел 21 ноября утром. До обеда он выходил на связь с родными, а потом пропал. На следующий день они забили тревогу и обратились в полицию, а те в свою очередь к спасателям.
Тело мужчины обнаружили водолазы и доставили его на берег. Фото: Аварийно-спасательная служба НСО
— С берега озера, на заледеневшей поверхности наблюдались неясные предметы похожие на одежду. Спасатели оценив обстановку и вероятность провала под лед, экипировались в водолазные костюмы и выдвинулись туда, где были вещи. В некоторых местах приходилось двигаться ползком. Спасатели обнаружили личные вещи пропавшего и палатку в чехле. Тело мужчины находилось под кромкой тонкого льда, — рассказали спасатели.
Мужчина провалился под лед, который еще не окреп. Фото: Аварийно-спасательная служба НСО
Водолазы достали тело и на лодке доставили на берег, где передали полицейским и родным.
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