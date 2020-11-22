«Гнать их оттуда»: сибиряков возмутили дети, гуляющие по тонкому льду

Дети будто не осознают всей опасности. Фото: «Подслушано Первомайка».

Сибиряков возмутили дети, гуляющие по тонкому льду. Их фото появилось в социальных сетях.

— Родители, следите за своими детьми, лед на реке Иня еще не окреп. Можно ведь и провалиться! — пишет неравнодушных сибиряк в группе «Подслушано Первомайка».

На фотографии видно, как группа подростков перебирается с одного берега на другой пешком. Видимо, они совсем не бояться провалиться под лед и намокнуть. Сейчас в Новосибирске достаточно тепло и лед еще не успел хорошо схватиться.

Новосибирцы тут же начали писать комментарии в социальных сетях:

— Гнать их оттуда надо!

— Вот отморозят себе ноги и не смогут ходить!

— Не так закаляться нужно!

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