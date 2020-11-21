Пешеход погиб под колесами иномарки в Новосибирске

Пешеход погиб под колесами автомобиля. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

На улице Выборной в Новосибирске погиб пешеход. По предварительным данным, он переходил дорогу в неположенном месте. На вид погибшему – около 50 лет.

- В 14.10 на улице Выборной мужчина переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. На его был совершен наезд автомобилем Subaru legacy, - сообщает представитель Главного управления МВД России по Новосибирской области Наталья Жуласова.

Известно также, что водителю автомобиля – 29 лет.

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