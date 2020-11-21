Мститель, превративший машину бывшей в костер, попал на видео

Поджигатель уничтожил машину бывшей сожительницы. ФОТО: МВД.

В Новосибирске ревнивец нашел не умный способ сделать гадость бывшей сожительнице. Ночью он поджег ее автомобиль. Полагая, что сможет остаться незамеченным, пришел устраивать расправу с автомобилем глубокой ночью.

- 20 ноября около 5 часов утра в полицию поступило сообщение о возгорании транспортного средства, припаркованного у дома по улице Шамшурина, - сообщает областное управление МВД России. - Сотрудники полиции установили, что возгорание автомобиля «Тойота Камри» произошло около 04.40. В результате возгорания была повреждена передняя часть «Тойоты».

Помогли записи с камер видеонаблюдения. Личность поджигателя установили. Сотрудники полиции явились к нему домой и застали 39-летнего мстителя.

Пока с него взяли подписку о невыезде, но суд может дать за преступление до пяти лет лишения свободы.

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