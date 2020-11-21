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Общество

От коронавируса умерли пять пенсионеров: появились данные о смертности за сутки в Новосибирске

По сведениям регионального оперштаба, жертвами вируса стали люди от 65 до 86 лет
Вадим АЛЕКСЕЕВВадим АЛЕКСЕЕВ
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От коронавируса в Новосибирской области умерло еще пять человек.

От коронавируса в Новосибирской области умерло еще пять человек.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперативный штаб обнародовал данные о смертности от коронавируса за очередные сутки. Только по официальным сведениям, от ковида умерло пять человек. Все они – пенсионного возраста.

- Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 65 лет и 85 лет, женщины в возрасте 69 лет, 72 года и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 687 человек, - сообщает оперштаб региона. - Под медицинским наблюдением остается 3 501 житель региона, 63 848 человек сняты с меднаблюдения.

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