Житель Новосибирска нанял киллера для 3-летней девочки

Янчуркину дали срок в колонии особого режима. Фото: "КП" Архив

Сергей Янчуркин по праву может считаться одним из самых жестоких преступников Новосибирска. Он планировал расправу над целой семьей и сотрудниками СТО.

До этого Янчуркина уже судили - за оборот оружия и покушение на милиционера. В 2018 году он, давно отсидевший, разработал новый криминальный план: убить бывшую жену и ее наследников, чтобы забрать квартиру, а также - расстрелять сотрудников СТО, чтобы добраться до денег и наладить торговлю оружием.

В сообщники Янчуркин позвал знакомого. С весны 2018 года заговорщики встречались в Тимирязевском сквере Новосибирска и разрабатывали план. В части оборота оружия его реально начали воплощать. 58-летний Янчуркин не знал, что приятель лишь изображает сообщника и сотрудничает с полицией.

Янчуркин полагал, что его товарищ исполнит роль киллера. Рассказал ему, где живут бывшая жена с дочерью и внучкой, дал ключи от квартиры, пообещал организовать алиби. Изначально обсуждали убийство с помощью самодельного огнемета, но затем уголовник передумал: по его замыслу наемник должен был выстрелить в каждую из жертв по два раза. После этого, полагал Янчуркин, он унаследует расположенную на улице Челюскинцев квартиру. Продав ее, половину обещал сообщнику.

С этим же «наемником» Янчуркин планировал налет на СТО, полагая, что там есть миллион рублей, ради которого надо убить шесть сотрудников.

3 сентября 2018 года Янчуркина задержали оперативники. Во время следствия и суда выяснились еще некоторые детали. Так, в частности, экс-супруга уголовника рассказала, что тот увлекался нацистской литературой.

Заельцовский районный суд дал Янчуркину 14 лет тюрьмы. Преступник обжаловал приговор, но снизить планку наказания ему не удалось.

- Новосибирский областной суд оставил приговор районного суда без изменения, - сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела Прокуратура Новосибирской области Екатерина Махова.

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