Сибиряка, у которого нашли 3 килограмма наркотиков, не стали арестовывать

У жителя Кыштовки нашли запасы наркотиков.

Полицейские уличили бывшего угонщика и вымогателя в хранении наркотиков. Как сообщают в областном управлении МВД, его припасы нашли во время рейда.

- Во дворе дома по адресу проживания задержанного полицейские обнаружили и изъяли наркотическое средство марихуана массой 2800 граммов, которое, как выяснилось, мужчина хранил для личного потребления, - сообщает Главное управление МВД России по Новосибирской области.

Уголовное дело правоохранители возбудили, но отправлять конопляного фермера под стражу не стали.

- Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, - комментирует пресс-служба Главка.

Тем не менее, по итогам расследования и суда, 35-летний мужчина может получить срок.

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