Более 30 общепитов закрылось в Новосибирске из-за пандемии и кризиса

В Новосибирске закрываются бары и кафе. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Многие кафе и рестораны не выдержали коронавирусных ограничений. По данным сервиса «2ГИС», с весны в Новосибирске владельцы закрыли более 30 заведений общепита.

Жертвами пандемии стали два бара Respublica на улицах Фрунзе и Гоголя, ресторан итальянской кухни «IL Патио» рядом с площадью Ленина, LondonBar, кофейня In Da Cup, ГрильON и многие другие.

У сетевых заведений остались залы в других местах, а вот учреждения, которые были представлены в единичном виде, возможно, вовсе прекратили существование. Не исключено, что они еще возобновят работу. Но, учитывая распространение вируса и ограничения, более вероятно, что будут закрываться и другие заведения.

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