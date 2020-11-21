Погода в Новосибирске на 21 ноября 2020 года: почти как в сентябре

Синоптики анонсируют тепло. Фото: Виктория МИНАЕВА

На субботу, 21 ноября синоптики прогнозируют Новосибирску -7° -9°, то есть нетипично теплую для конца осени температуру. Если прежде портал Gismeteo анонсировал на этот день осадки, то теперь, подкорректировав прогноз, «отменил» снег. Правда, ожидается ветер, который может оказаться весьма неприятным – до 10 метров в секунду.

До сих пор в городе ртутный столбик градусника почти не опускался ниже отметки в -10°. Примечательно, что и в ближайшие дни лютых морозов не ожидается. Более того, по предположениям синоптиков, в городе будет становиться все теплее, и, например, 5 декабря воздух может прогреться до 0°. Впрочем, прогнозы на такой срок являются менее надежными, чем дневные и недельные.