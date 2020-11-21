«Забирать питомцев перестали, а корма на всех мало»: новосибирский приют для животных остался без еды

Новосибирские зоозащитники жалуются на трудности содержания животных во время пандемии. Фото: Алена Мезенцева

Новосибирские зоозащитники жалуются на трудности содержания животных во время пандемии. Волонтеры утверждают, что из-за вспышки коронавируса люди практически перестали забирать питомцев к себе домой.

Волонтеры утверждают, что из-за вспышки коронавируса люди практически перестали забирать питомцев к себе домой. Фото: Алена Мезенцева

— С начала пандемии пристрой животных буквально встал. Люди боятся их брать, опасаются, что могут не потянуть финансово. Зато наоборот стало больше звонков с просьбой приютить еще одну собаку или кота. И я бы с радостью, мне самой их всех очень жалко, но мне просто банально негде их разместить и не на что кормить. У меня сейчас в приюте 14 собак и 70 кошек. Пока мы кое-как справляемся, я уже дошла до того, что стала заказывать им всем дешевый собачий корм. Кошкам — тот, что для мелких пород собак, он им подходит. Но с наступлением холодов животные и есть стали больше. Один мешок, в 16 килограмм, уходит буквально за день. Скоро у нас ресурсы кончатся совсем — им буквально будет нечего есть. Мы уже просим помощи везде, где только можем, включая соцсети, но сейчас у людей, как правило, своих проблем хватает, в том числе и с деньгами, нам уже некому помогать, — рассказала КП-Новосибирск Алена Мезенцева, руководитель приюта «Лукошко». — Конечно, иногда некоторых из наших подопечных удается пристроить, но берут их редко, и в основном малышей, а взрослые животные остаются у меня. Сейчас, когда с каждым днем становится холоднее, встала еще одна проблема — утепление будок для собак. Нужны специальные коврики, солома, утеплитель. Это все тоже статьи расходов, средств на которые у меня нет.

Сейчас на попечении волонтеров 14 собак и 70 кошек. Фото: Алена Мезенцева

Если вы хотите и можете помочь приюту с кормом для животных, материалами для утепления будок или каким-то иным образом, можете связаться с волонтерами по номеру телефона 8-953-861-28-82.

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