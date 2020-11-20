Сам ты провинция: блогер устроил танцы на улицах, чтобы доказать, что Новосибирск – не деревня

Блогер устроил танцы на улицах Новосибирска, чтобы привлечь внимание к местным достопримечательностям. Фото: Кадр из видео

Блогер Арте м Гуков устроил танцы на улицах Новосибирска, чтобы привлечь внимание к местным достопримечательностям. Парень уверяет, что терпеть не может, когда его любимый город поливают грязью.

— Я большой любитель города Новосибирска. Хочу чаще радовать своих подписчиков историями и видео о нашем городе. А то в последнее время, из-за всяких «диванных блогеров», которые сидят дома и поливают Новосибирск грязью, некоторые и правда начнут думать, что у нас тут деревня. Поэтому я решил в таком коротком забавном видео показать, какие красивые есть в нашем городе места, — рассказал КП-Новосибирск блогер Арте м Гуков.

Ролик подписчики сибиряка без внимания не оставили — за день он набрал больше пяти тысяч просмотров. И пусть хореография некоторым пришлась не по вкусу, задумку оценили все:

— Зажгли ребята! Так их всех, за наш Новосибирск!

— Засветился ты точно по всему городу.

— Лучшее, что видела за последнее время!

— А почему только одна нога двигается, симметрия-то где? — пишут люди.

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