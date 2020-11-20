«Вышел покурить и пропал»: в Новосибирске ищут мужчину во всем черном и с коронками на зубах

В Новосибирске ищут 31-летнего Ихтияра Мендигораева. Фото: "ЛизаАлерт" Новосибирск

В Новосибирске ищут 31-летнего Ихтияра Мендигораева. Мужчина пропал 7 ноября: он отдыхал с друзьями, вышел на улицу покурить и не вернулся. Его местонахождение до сих пор остается неизвестным.

— Приметы: рост 173 сантиметра, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирск. — На момент своего исчезновения мужчина был одет в черную олимпийку, черные трико и черные кроссовки. Известно, что на зубах мужчина носит металлические коронки.

Поисковики отмечают, что пропавший может находиться в разных районах города.

Если вам известно что-нибудь о том, где Ихтияр находится сейчас или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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