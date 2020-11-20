В Новосибирске появится новый бассейн, где будут готовить олимпийских чемпионов

Губернатор провел личный прием. Фото: правительство Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников провел личный прием для жителей Новосибирска, Тогучинского, Черепановского и Краснозёрского районов. Один из важных вопросов, который там обсуждался, - строительство нового бассейна.

Сегодня на территории Новосибирской области работтают 90 бассейнов, 78 из которых – крытые. И только один из них — плавательный бассейн «Нептун» в Новосибирске — имеет чашу длиной 50 метров. Еще одно подобное сооружение – бассейн «Спортивный клуб армии» на ул. Воинской, 1, построенный в 1967 году. Пока его здание стоит заброшенным, но уже на следующей неделе должно быть готово заключение экспертизы проектной документации, а в следующем году на объект зайдут строители.

— На 2021 год на реконструкцию бассейна будет выделено 246 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов в рамках проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», - рассказал министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

Глава региона поручил держать на контроле работы по объекту, начиная со своевременного получения заключения экспертизы. В эксплуатацию новый бассейн с чашей длиной 50 метров, с фитнес-залом, универсальным спортивным и тренажерным залами введут в эксплуатацию в декабре 2022 года.

Благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» будут решены вопросы, с которыми к Губернатору обратились жители села Завьялово Тогучинского района: реконструкция водопроводных сетей, капитальный ремонт Дома культуры и строительство многофункциональной спортивной площадки.

Всего, по словам министра сельского хозяйства Евгения Лещенко, на 2021 год приняты к реализации восемь проектов комплексного развития на сумму 468 млн рублей. Из них 73 миллиона будет выделено Тогучинскому району. В том числе, на обозначенные тогучинцами на личном приеме объекты.

Глава региона поручил министерству ЖКХ и энергетики региона контролировать все процедуры реализации проекта реконструкции водопроводных сетей в Завьялово. «Вопрос с качеством воды надо закрыть уже в следующем году», — заявил он.