«Заехал в колею?»: в Новосибирске таксист врезался в стену жилого дома

В Новосибирске таксист врезался в жилой дом. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске таксист врезался в жилой дом. Фотографии с места ДТП появились в соцсетях.

— В Ленинском районе, на Блюхера, 8, мужчина за рулем Volkswagen Polo, брендированного такси, врезался в стену здания. От удара у Фольксвагена замяло капот, лопнули бампер и решетка радиатора. Судя по всему, досталось и кроссоверу BMW X5, у которого на правом борту можно заметить длинную царапину. Информации о пострадавших не поступало, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Фотографии с места ДТП появились в соцсетях. Фото: "АСТ-54"

В комментариях под постом многие сибиряки предположили, что возможной причиной произошедшего могла стать колея на дороге, в которую мог попасть автомобилист:

— Может быть, он скорость перепутал?

— Там на дороге колея такая, скорее всего, он в нее попал.

— Тоже там недавно попадал в колею, — пишут люди.

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