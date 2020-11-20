Хабаровчанин задержан за попытку взлома банкомата

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел 19 ноября в Железнодорожном районе Новосибирска. В 4.12 в дежурную часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ поступил сигнал тревоги - сработал датчик разбития стекла в помещении банка, находящегося на Вокзальной магистрали. Прибывший на место экипаж ГБР задержал мужчину, который разбил стекло двери, ведущей в помещение с банкоматами, и пытался проникнуть внутрь. При задержании мужчина оказал сопротивление, и к нему было применено спецсредство - наручники. Нарушитель был передан в полицию; он оказался жителем Хабаровска, прибывшим в Новосибирск, с его слов, в командировку.