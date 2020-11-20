Крупная партия средств индивидуальной защиты доставлена в новосибирскую больницу № 25

Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

С начала пандемии в Новосибирской области добровольцы «Единой России» активно помогают горожанам и сельским жителям. Волонтерский центр партии уже в марте включился в общероссийское добровольческое движение - обычные новосибирцы, общественники и депутаты-единороссы всех уровней откликнулись на призывы о помощи, которые поступали от жителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Горячие обеды, чайные наборы, доставка воды и такси для медиков, помощь в покупке продуктов и лекарств для пожилых людей, соблюдающих самоизоляцию, бесплатные юридические консультации для тех, кто потерял работу в пандемию. Вот только неполный список дел, на которые переключились волонтеры от партии.

Сейчас, когда вся страна переживает более мощную вторую волну распространения коронавируса, все силы единороссов брошены на помощь врачам, которые работают в «красной зоне». Благотворительная помощь для медицинских работников включает доставку горячих обедов, средств самозащиты, бутилированной воды. Кроме того, добровольцы дежурят в кол-центрах поликлиник и развозят врачей на вызовы к пациентам.

Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

20 ноября в Калининском районе Новосибирска депутаты-единороссы организовали доставку 7 тысяч защитных масок и 20 литров антисептика для медработников Городской клинической больницы № 25. По словам депутата Совета депутатов города Новосибирска Владислава Люмина, в ближайшее время в медучреждение будут доставлены 200 защитных костюмов, которые отшиваются для врачей по индивидуальным заказам.

- Любой человек может оказать посильную помощь тем, кто в ней нуждается. Особенно нужна сейчас поддержка врачам, потому что они стоят на страже здоровья - нашего и наших близких. Ежедневно медики сами рискуют оказаться в числе заболевших. Мы помогаем им, чтобы создать более комфортные условия для работы. Кроме того, на базе депутатских общественных приемных в Калининском районе работают волонтерские центры, куда могут обратиться за помощью все желающие новосибирцы, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, - прокомментировал Андрей Каличенко, депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия».

Областной парламентарий Иван Сидоренко уверен, что сейчас, в условиях пандемии коронавируса, должны сплотиться все - весь народ, независимо от партийных взглядов и убеждений - и постараться по максимуму помогать врачам, от которых сейчас многое зависит.