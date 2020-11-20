Под Новосибирском столкнулись грузовик и «Лада»: погиб один из водителей

Под Новосибирском столкнулись грузовик и «Лада». Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

Под Новосибирском столкнулись грузовик и «Лада»: погиб водитель легкового автомобиля. На месте работали сотрудники ГИБДД. Последствия аварии засняли на видео другие автомобисты, позже ролик попал в сеть. На его кадрах видно, от удара оба автомобиля слетели с дороги. Кузов Лады оказался полностью уничтожен. Грузовик же завалился на бок.

— Сегодня, 20 ноября, около 11 часов утра в Новосибирском районе на 43 км автодороги Северный обход 40-летний водитель грузового автомобиля МАН, ехавший со стороны Кемерово в направлении Омска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус», — рассказал начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

В результате ДТП от полученных травм на месте произошедшего скончался 66-летний водитель «Лады». Сейчас по данному факту проводится проверка, полицейские устанавливают все причины и обстоятельства этой аварии.

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