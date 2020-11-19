Сибирячка на иномарке въехала в дерево и погибла

В Новосибирске женщина за рулем иномарки въехала в дерево и погибла. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске женщина за рулем иномарки въехала в дерево и погибла. На месте работали сотрудники ГИБДД.

— В момент ДТП женщина была за рулем кроссовера Nissan X-Trail. После столкновения с деревом её зажало в автомобиле, вызволять автомобилистку из покорёженной машины пришлось сотрудникам МЧС и МАСС. Спасатели передали женщину врачам скорой помощи, которые констатировали смерть пострадавшей, — сообщает паблик «АСТ-54» со ссылкой на очевидцев.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Госавтоинспекции по Новосибирску добавили, что женщине было 43 года, она ехала по Дачному шоссе стороны ТНТ Лесной. В районе дома №71 71 ТНТ Лесной, она выехала на встречную полосу и врезалась в дерево. В результате случившегося женщина скончалась. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru