«Я думал, что умру»: тренера по хоккею с двусторонней пневмонией подключили к ИВЛ

У мужчины поражено 95% легких. Фото: социальные сети

Тренер хоккейной команды «Локомотив» из города Тогучина Новосибирской области. Валерий Кондратьев попал в больницу с двухсторонней пневмонией. У него поражено 95% легких.

— У меня 6 ноября поднялась температура. Сдал тест на коронавирус — результат отрицательный. Мне врачи выписали антибиотики, и я лечился дома, — рассказал КП-Новосибирск Валерий.

По словам сибиряка, в городе таблеток было не найти. Лекарства отправляли родственники из Краснодара. Только они не помогали. Мужчине становилось хуже с каждым днем.

— В ночь на 16 ноября у меня температура была 40, начал задыхаться. Думал, что я умру. Жена вызвала скорую, и меня увезли в больницу, — говорит Валерий. - Здесь отношение врачей хорошее, всегда во время приходят и следят за больными. Кормят тоже неплохо.

Сейчас мужчина подключен к аппарату ИВЛ. Температура почти спала, пьет много воды. Как утверждает он сам, начинает понемногу есть. Есть у него коронавирус или нет еще неизвестно. Валерий ждет результатов повторного теста.

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