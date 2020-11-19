В Новосибирске столкнулись «Тойота» и «Хонда»: две женщины в больнице

В Новосибирске столкнулись две иномарки. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

В Новосибирске столкнулись две иномарки. В ДТП пострадали две женщины, их отвезли в больницу.

— Сегодня, около полудня, 28-летний водитель автомобиля Honda Fit, выезжая с внутридворовой территории со стороны дома 1Б улицы Хилокская и поворачивая на улицу Толмачевскую, столкнулся с автомобилем Toyota Camry, за рулем которого был 33-летний водитель, ехавший по улице Хилокская со стороны улицы Толмачевская в сторону улицы Петухова, — сообщает Госавтоинспекция по Новосибирской области.

В ДТП пострадали две женщины, их отвезли в больницу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

В ДТП пострадали две пассажирки автомобилей. 60-летней женщина, ехавшая в «Хонде», и 31-летняя пассажирка «Тойоты» были доставлены в больницу. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства аварии выясняются.

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