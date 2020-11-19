«Тело закопал в парке»: глухонемой новосибирец забил друга до смерти гаечным ключом

В Новосибирске глухонемой мужчина напал на своего друга и забил его до смерти гаечным ключом. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске глухонемой мужчина напал на своего друга и забил его до смерти гаечным ключом. Суд вынес ему приговор — 10 лет колонии строгого режима.

— По данным следствия, в июне 2019 года 51-летний обвиняемый, являющийся глухонемым, выпивал вместе с тремя своими глухонемыми друзьями, в одной из квартир в Дзержинском районе города. В ходе посиделок между обвиняемым и одним из других мужчин возникла ссора, в ходе которой злоумышленник взял в шкафу металлический разводной ключ и не менее 24 раз ударил друга по голове. От полученных травм последний скончался на месте. Кроме того, обвиняемый похитил из одежды потерпевшего мобильный телефон марки «Хонор 10» стоимостью 30 тысяч рублей. После совершения убийства злоумышленник вместе со свидетелями произошедшего замыли следы крови в квартире и вывезли тело убитого мужчины в Заельцовский парк, где закопали его, — сообщили в СУ СК по Новосибирской области.

Мужчину признали виновным преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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