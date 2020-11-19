Под Новосибирском грейдер без водителя влетел в АЗС: это попало на видео

Грейдер врезался в бензоколонку. Фото: стоп-кадр

В четверг, 19 ноября, на автозаправочной станции, расположенной у дороги Барабинск-Здвинск, произошла необычная авария. Грейдер, чистящий снег на АЗС, влетел в одну из колонок, у которой в это время заправлялся автомобилист. Колонка от удара упала на машину. Из людей никто не пострадал. Аварию сняла камера уличного видеонаблюдения.

На кадрах видно, как водитель грейдера вышел из него и куда-то побежал. В это время машина начинает двигаться и врезается в колонку. Водитель, увидев, что грейдер поехал, попытался в него заскочить, но не успел.

Водитель, который заправлял до столкновения машину, попытался поднять упавшую на автомобиль колонку, но не смог.

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