В пандемию подскочил спрос на картошку из Новосибирской области

Министр сельского Хозяйства Новосибирской области и сельхозпроизводители обсудили вопрос «Как повлияла ситуация с пандемией на продовольственный рынок региона». Фото: Анастасия ПУТИНЦЕВА

Рекорд по количеству удобрений, сверхспрос на картофель и поставки горчицы для заграницы. Все это - итоги работы в сельском хозяйстве Новосибирской области. Подробно о них рассказали участники круглого стола, который прошел в пресс-центре «КП» - Новосибирск».

«Как повлияла пандемия на продовольственный рынок региона?» - такова тема встречи в пресс-центре «Комсомолки». В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства Новосибирской области, депутаты Законодательного собрания, представители компаний-сельхозпроизводителей.

- Селяне нынче поработали на славу! В оптимально рекордные сроки были проведены все весенние агротехнологические мероприятия. За всю историю области было внесено рекордное количество минеральных и жидких минеральных удобрений. Высеяно рекордное количество элитных и оригинальных семян. Было произведено рекордное техническое переоснащение за последние 10 лет. Результат вполне достойный в сравнении с прошлым годом. Несмотря на все сложности, в том числе и природные аномалии, - доложил министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

Получилось так, что пандемия даже в каком-то смысле подыграла сибирскому селу. Например, вырос спрос на некоторые продукты.

- Пандемия расширила рынки сбыта внутри России. Объемные заявки поступили с Дальнего Востока. Например, Владивосток запросил 2,5 тысячи тонн картофеля. Это следствие закрытия границ с Китаем в марте - апреле текущего года, - привел пример депутат Законодательного собрания Новосибирской области Глеб Поповцев.

В другие страны регион тоже поставляет продукцию. Есть спрос, например, на нашу горчицу. Но теперь актуальны уже не только вопросы сбыта, но и подготовка к следующему сезону.

- Осенью удалось подготовиться к посевной кампании 2021 года. Подняты сверхплановые объемы зяби, засеяны рекордные площади озимых культур. Единственное, что не удалось решить, - это засыпка семян в полном объеме в тех районах, которые наиболее серьезно пострадали. Не смогли из зернового вороха выбрать полновесный зерновой материал, чтобы засыпать его на хранение, но вопрос в стадии решения, - сказал Евгений Лещенко.