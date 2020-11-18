В Новосибирске парень напал на 9-летнюю девочку: его задержала полиция

В Новосибирске парень отобрал у 9-летней девочки сотовый телефон за 10 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД по Новосибирску

В Новосибирске парень отобрал у 9-летней девочки сотовый телефон за 10 тысяч рублей. Сейчас его задержала полиция.

— Днем 8 ноября около дома №12 на улице Варшавской парень забрал телефон у 9-летней девочки и сбежал. Ребенок обратился за помощью к прохожей, попросив позвонить ее матери. Женщина приехала за своей дочерью и они вместе пошли в полицию. Стоил украденный телефон 10 тысяч рублей. На место происшествия выехал кинолог со служебно-розыскной собакой, следственно-оперативная группа полиции. Полицейские изучили также записи с камер видеонаблюдения, установленных недалеко от места происшествия. На них попал подозреваемый, когда он выходил из магазина. С ориентировкой на грабителя правоохранители обошли ближайшие ломбарды и центр соцадаптации, где свидетели видели мужчину, подходящего по описанию, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области. — Вскоре подозреваемый был задержан, им оказался ранее судимый за грабеж и хранение наркотиков 26-летний житель Академгородка. Он пояснил, что напал на девочку, чтобы отобрать у нее телефон и выручить потом за него деньги. Сотовый к тому времени он уже продал другому человеку.

Уголовное дело было возбуждено по части 1 стать 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый сейчас находится под стражей, полицейские выясняют, не совершал ли он в последнее время аналогичные преступления. Всех, кто пострадал от действий лица, изображенного на фотографии, просят обратиться в полицию по телефонам: 8 (383) 232-18-63, 232-19-02, 232-18-70.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru