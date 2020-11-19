Погода в Новосибирске на 19 ноября 2020 года: будет пасмурно и снежно

В Новосибирске снова пойдет снег, и будет гололедица. Фото: Даба ДАБАЕВ

Погода в Новосибирске 19 ноября 2020 года: сибиряков ждут пасмурное небо, снегопад и морозы.

— Температура воздуха днем составит -9 — -11 градусов, ночью — -15 — -17 градусов. Ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой снег, изморозь и гололедица. Подует юго-западный ветер 3-8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По Новосибирской области днем будет -6 — -11, ночью — -12 — -17, местами до -24 градусов. Будет также облачно с прояснениями, ночью снег, местами и гололедица. Подует северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14.

«Яндекс. Погода» обещает небольшой снег. Температура утром будет около -13 градусов, а днем повысится до -9.

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