Андрей Травников поздравил новосибирцев со 120-летием со дня рождения академика Михаила Лаврентьева

Андрей Травников поздравил сибиряков. Фото: правительство Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников поздравил новосибирцевсо 120-летием со дня рождения академика Михаила Алексеевича Лаврентьева. В торжественном собрании «Мировое наследие академика М.А. Лаврентьева» также приняли участие вице-президент Российской академии наук, председатель ФГБУ СО РАН, академик Российской академии наук Валентин Пармон, члены регионального Правительства, учёные.

- Для новосибирцев юбилей Лаврентьева — особенно трогательное и важное событие. Весь мир знает Михаила Алексеевича как талантливого учёного со своей научной школой, как государственного деятеля, который умел принимать, инициировать – как показала история – стратегические решения. На его опыт опирались, в том числе, и зарубежные руководители. Для новосибирцев Михаил Алексеевич, в первую очередь, — один из основателей Академгородка, этого удивительного явления, благодаря которому Новосибирск известен во всем мире, а Новосибирская область продолжает динамичное развитие, — подчеркнул Андрей Травников.

Михаил Алексеевич Лаврентьев сформировал основополагающие принципы Новосибирского Академгородка, его архитектурные, строительные и планировочные решения, подходы к организации деятельности научных организаций, а также — знаменитый «треугольник Лаврентьева», на вершинах которого — наука, образование и внедренческие центры.

Следующий этап развития Новосибирского научного центра — проект «Академгородок 2.0», который должен объединить научный потенциал и производственные мощности «лаврентьевского» Академгородка, наукограда Кольцово, Краснообска, Бердска. 8 февраля 2018 года, в Новосибирске, Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным были приняты принципиальные решения, серьезно изменившие перспективы развития синхротронных, нейтронных исследований в нашей стране.

Основным проектом инфраструктуры для научных исследований стал центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». СКИФ — первый в России специализированный источник синхротронного излучения IV поколения. Ещё один приоритет реализации проекта Академгородок 2.0 — развитие комплекса НГУ.