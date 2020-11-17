Переболевших коронавирусом сибиряков будут выписывать после одного отрицательного теста

Пациентов, переболевших коронавирусом, будут выписывать с больничного, если у них будет иметься один отрицательный тест. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Теперь пациентов, переболевших коронавирусом, будут выписывать с больничного, если у них будет иметься один отрицательный тест. Об этом сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

— На сегодняшний день у нас теперь есть полное право выписывать пациентов, перенесших коронавирус, с больничного после проведения одного теста, при условии, конечно, что он покажет отрицательный результат. Ранее для этого пациентам требовалось иметь на руках два отрицательных теста на коронавирус, — пояснил Константин Хальзов.

Министр также отметил, что изменения коснутся и контактных лиц. Теперь те, кто контактировал с ковидными больными, могут возвращаться к трудовой деятельности без прохождения теста, в том случае, если за две недели карантина у них не было каких-либо симптомов заболевания.

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