В Новосибирске из торгового центра эвакуировали покупателей и персонал: рассказываем, что там нашли

Внутри ТЦ обнаружили подозрительный предмет. Фото: Юлия Цупрунова.
Во вторник, 17 ноября, в новосибирском торговом центре «Виндзор» на Вокзальной магистрали, 5/1 обнаружили подозрительный предмет. Из-за этого эвакуировали всех людей, а здание проверяют, сообщают очевидцы.
— Из здания ТЦ вывели персонал и покупателей. Внутри здания была обнаружена коробка. Проверкой ее содержимого будут заниматься спецслужбы. Подробности уточняются, — рассказал подписчик в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Также сообщают, что из-за проверки перекрыли проспект Димитрова.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пока не прокомментировали инцидент.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru