В Новосибирске из торгового центра эвакуировали покупателей и персонал: рассказываем, что там нашли

Внутри ТЦ обнаружили подозрительный предмет. Фото: Юлия Цупрунова.

Во вторник, 17 ноября, в новосибирском торговом центре «Виндзор» на Вокзальной магистрали, 5/1 обнаружили подозрительный предмет. Из-за этого эвакуировали всех людей, а здание проверяют, сообщают очевидцы.

— Из здания ТЦ вывели персонал и покупателей. Внутри здания была обнаружена коробка. Проверкой ее содержимого будут заниматься спецслужбы. Подробности уточняются, — рассказал подписчик в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Также сообщают, что из-за проверки перекрыли проспект Димитрова.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пока не прокомментировали инцидент.

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