В Общественной палате обсудили проблему обманутых дольщиков

Общественная палата готова помогать обманутым дольщикам. Фото: Евгения МОРЕВА

В Новосибирске прошло заседание комиссии Общественной палаты Новосибирской области по вопросам ЖКХ, градостроительства и дорожного комплекса. Самый обсуждаемый вопрос - завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов. В регионе таких домов 59. Чтобы люди дождались квартир, надо около 20 миллиардов рублей.

- Со всеми застройщиками мы работаем оперативно. Если нужно предоставить помощь и консультацию, мы предоставляем. Иногда сталкиваемся с утерей документов - не могут восстановить проектную документацию. К нам обращаются, мы всегда идем навстречу всем застройщикам и обманутым дольщикам, - рассказал начальник управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска Артем Гончаров.

Не только архитектурно-строительная инспекция, но и Общественная палата готова помогать обманутым дольщикам. В первую очередь тем, для кого это единственное жилье. Как правило, это пострадавшие молодые семьи, пенсионеры. И есть идея, как оказание этой помощи ускорить.

- Когда в Ростехнадзор за получением акта допуска по эксплуатации тепловых энергоустановок приходит обычный застройщик, у него есть время. Он сдает документы, а если через 30 дней в них обнаружена ошибка, устраняет ее и снова подает документы. Дольщики же не могут получать отказы через каждые 30 дней. Общественная палата сможет вмешаться в этот процесс и повлиять на ускорение принятия решений по обманутым дольщикам, - считает Роман Теленчинов, заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска - начальник управления строительства и инженерного обеспечения мэрии.

Встал вопрос и о выделении средств из федерального бюджета на застройку домов для обманутых дольщиков. По словам Алексея Колмакова, заместителя министра строительства Новосибирской области, недобросовестные застройщики также должны нести ответственность за незавершенные объекты, а не только федеральный бюджет. Деньги, собранные ими на застройку, необходимо возвращать в строительство. Иначе бюджетные деньги и муниципальная земля тратятся на помощь людям по вине застройщика. Это тормозит постройку других социально значимых объектов: детских садов, школ, поликлиник.

В заключение члены комиссии обсудили вопрос о способах общественного контроля за исполнением национальных проектов в сфере ЖКХ, строительства и твердых бытовых отходов (ТБО). Для качественного контроля участники заседания решили составить график выездных проверок по территории Новосибирской области.