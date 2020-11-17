Погода в Новосибирске на 17 ноября 2020 года: что обещают синоптики

В городе похолодает еще больше, на дорогах будет гололед. Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода в Новосибирске 17 ноября 2020 года: стоит быть аккуратнее, поскольку синоптики предупредили о снежных заносах на дорогах и гололедицу. Температура идет на похолодание.

— Температура воздуха днем составит -8 — -10 градусов, ночью — -10 — -12 градусов. Ожидается облачность с прояснением, местами небольшой снег, на дорогах местами снежные заносы, гололедица. Подует северо-западный ветер 4-9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По Новосибирской области днем будет -4 — -9, ночью — -6 — -11, местами до -16 градусов. Будет также облачно с прояснениями, ночью снег, на дорогах снежные заносы и гололедица. Подует северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14.

«Яндекс. Погода» обещает небольшой снег. Температура днем и вечером будет около -8 — -9 градусов, а вечером снизится до -14.Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 17 ноября 2020 года

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