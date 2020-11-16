«Люди там ночевали ради нее»: новосибирцы три дня спасали утку, застрявшую на озере

Неравнодушные сибиряки спасли утку, застрявшую на замерзшем озере. Фото: кадр из видео

В Новосибирске, в пятницу, 13 ноября, неравнодушные люди спасли утку, застрявшую на замерзшем озере Жемчужина Сибири. Чтобы помочь попавшей в беду птице, добровольцам пришлось добираться до середины водоема на надувном матрасе, прокладывая себе путь киркой. А всего эта необычная спасательная операция продлилась три дня.

Птиц, застрявших в небольшой полынье, заметили прохожие. В водоеме плавали две утки, маленькая и покрупнее. По какой-то причине они не улетели на юг: судя по всему, одна из них получила травму, а другая не захотела оставлять подружку. При этом лед на озере был еще слишком тонкий, чтобы можно было просто пройти по нему и забрать птиц. Тогда спасатели начали искать другие варианты, которые позволили бы вызволить пернатых.

Пока сибиряки раздумывали, где бы раздобыть лодку, чтобы добраться до уток, местный депутат Игорь Украинцев решил попробовать провернуть такой трюк на надувном матрасе, прокладывая себе путь киркой. Однако к нему в руки перепуганные птицы идти оказывались и наоборот только отходили еще дальше. К этому времени волонтеры уже успели связаться с Новосибирским зоопарком, который также обещал помочь в спасении уток. Всю ночь у озера по очереди дежурили добровольцы, расширяя полынью и подкармливая уток, а днем прибыли специалисты из зверинца. Орнитологи соорудили на берегу озера клетку-ловушку с сухим сеном и кормом, а собравшихся на берегу людей убедили разойтись, чтобы не пугать птиц. И на вторую ночь дежурства — к утру воскресенья — утка решила погреться, и клетку удалось закрыть!

После этого, травмированную птицу забрали к себе специалисты из зоопарка. Там ее обязательно осмотрят и вылечат ветеринары.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru