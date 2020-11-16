«Через дикую боль ковылял»: новосибирцы спасли пса, который полз по рельсам на сломанных лапах

Собаке ампутировали три лапы, возможно в последствии Луке установят протезы. Фото: приют «Сибирский алабай»

Новосибирцы обнаружили на улице Петухова раненного пса. Он полз по рельсам на сломанных лапах. Животное передвигалось в буквальном смысле на костях. У очевидцев случилась истерика. Прохожие сняли на видео пса и обратились за помощью к волонтерам приюта «Сибирский алабай». Они со слезами умоляли помочь животному.

Активисты приехали на место и забрали собаку. Они тут же отвезли пса в ветеринарную клинику, где его осмотрели.

— Он шел, превозмогая боль. Есть заключение ветеринара. Собаку, скорее всего, связывали. Над ним поиздевались конкретно. С такими лапами пес ходит около 10 дней. Мы написали заявление в полицию. Сейчас пытаемся найти тех, кто это мог сделать. Просим нам в этом помочь, возможно, сохранилось видео с камер уличного наблюдения или видеорегистратора. Мы уверены, что собаку на улицу Петухова привезли и выбросили, — рассказал КП-Новосибирск Анастасия.

Собаке не удалось сохранить лапы: три из них ампутировали. Также ампутировать придется часть хвоста, он сильно поврежден.

Искалеченному псу волонтеры дали кличку. Его назвали Лукой. Эта история вызвала широкий общественный резонанс. Новосибирцы требуют найти и наказать тех, кто так жесткого поступил с животным.

Если вам что-либо известно об издевательствах над Лукой, просьба сообщить по телефону +7 (952) 906-58-37.

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