Умерла Наталья Широбокова — преподаватель НГУ боролась с болезнью почек

Наталья Широбокова была специалистом по якутскому языку. Фото: https://nsu.ru/

В Новосибирске на 75-м году жизни умерла Наталья Широбокова — преподаватель НГУ, доктор филологических наук, профессор, заведующая сектором языков народов Сибири Института филологии СО РАН. Об этом сообщили на сайте университета.

Как рассказали КП-Новосибирск в Институте филологии СО РАН, женщина умерла из-за почечного заболевания.

— Наталья Николаевна скончалась 14 ноября. Она была известным специалистом по тюркским языкам, особенно по якутскому. С 1990 по 2015 она была профессором и заведовала кафедрой языков и фольклора народов Сибири гуманитарного факультета НГУ и воспитала много специалистов в этой области. Гуманитарный институт скорбит об этой утрате, — сообщили на сайте НГУ.

Наталья Широбокова — автор более восьмидесяти работ, в том числе трех монографий. Участвовала в составлении диалектологических атласов тюркских языков СССР и Сибири. Прощание с ней пройдет в понедельник, 16 ноября, с 13.00 до 15.00, по адресу улица Арбузова, 6а.

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