Под Новосибирском иномарка врезалась в столб: погибла девушка

Водитель иномарки был нетрезв и вылетел с дороги. Фото: отряд пропаганды ГИБДД по Новосибирской области

Авария произошла в ночь на 15 ноября в городе Болотное под Новосибирском. По данным отряда пропаганды ГИБДД по новосибирской области, водитель «Хонда Аккорд» ехал по улице Советской: около 01:40 автомобиль вылетел в кювет и врезался в опору ЛЭП.

От удара 31-летняя девушка, которая находилась на переднем сидении, получила тяжелые травмы головы и скончалась на месте ДТП.

Врачи «Скорой помощи» госпитализировали в больницу двух человек, которые ехали на заднем сидении иномарки. По данным медиков, 23-летняя женщина и 28-летний мужчина получили травмы, не опасные для жизни.

Сотрудники ГИБДД установили ,что водитель «Хонды» был пьян и потому не справился с управлением.

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