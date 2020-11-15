В Новосибирске от коронавируса скончались 7 человек за сутки: что о них известно

В Новосибирске более 20 тысяч человек заболели коронавирусом с начала эпидемии Фото: Алена МАРТЫНОВА

Семь пациентов за сутки скончались от коронавируса в инфекционных больницах Новосибирска. По данным оперативного штаба Новосибирской области, среди умерших оказались трое мужчин и четыре женщины.

— Скончались мужчины в возрасте 46 лет, 72 года и 81 год, женщины в возрасте 65 лет, 68 лет, две женщины в возрасте 71 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 655 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Врачи поместили в отделения реанимации 157 пациентов, еще 66 человек не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, режим повышенной готовности продлили в Новосибирске до конца года. На следующей неделе в торговых центрах ограничат работу фудкортов и кинотеатров. Кроме того, 40% школьников после каникул будут обучаться дистанционно.

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