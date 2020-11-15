«Я буду спускать колеса»: в Новосибирске таксист напал на женщину за неправильную парковку

Автор видео обвинила таксиста в нападении Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Инцидент произошел вечером 14 ноября в Центральном районе Новосибирска. Подписчица «АСТ-54» сообщила, что таксист спустил колесо на автомобиле, якобы преподав урок правильной парковки женщине с ребенком. И в подтвержение свих слов опубликовала видео случившегося.

- Я буду спускать колеса. Ты вот там должна быть! Ну, убирай машину, пожалуйста, - сказал мужчина в кадре.

Автор видео дальше в краксах описала произошедшее.

- Мужчина орал матом, оскорблял, после чего толкнул и девушка упала, повредив ногу. Самое ужасное, что все это происходило на глазах у маленького ребенка, который жутко испугался, - написала подписчица.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что в полицию не поступало жалоб и заявлений на нападение на женщину с ребенком. Пользователи соцсетей вступились за таксиста.

- По видео создается впечатление, что женщина стоит там, где не должна, и не реагирует на просьбы убрать авто, - написала Евгения.

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