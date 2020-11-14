Суд 6 часов решал, арестовывать ли мэра Томска Ивана Кляйна: публикуем видео

Иван Кляйн не признал своей вины. Фото: пресс-служба суда.

Появилось видео, как в субботу, 14 ноября, в Кировском районном суде города Томска избирали меру пресечения для мэра Ивана Кляйна.

Заседание длилось около шести часов и закончилось ближе к ночи. Однако самого утра под дверью суда собралась огромная толпа местных жителей. В основном это были рабочие с завода «Томское пиво», главным акционером которого являлся местный мэр, а его супруга возглавляет предприятие. Томичи собрали 600 подписей под ходатайством не заключать мэра под стражу. Встречали Ивана Кляйна громкими аплодисментами и криками, обращенными к служителям суда: «Свободу!».

Следователи просили суд поместить чиновника под арест. В итоге судья посчитал эту меру вполне приемлемой и отправил Кляйна за решетку на два месяца мотивируя это тем, что градоначальник все-таки обвиняется в тяжком преступлении коррупционной направленности.

В процессе суд по просьбе адвокатов обвиняемого даже разрешил выступить нескольким томичам, которые заявили о личном за мэра и просили не помещать его под стражу. Среди общественных защитников были директор НИИ онкологии, депутаты гордумы, руководитель предприятия «Томские мельницы» и редактор газеты «Красное знамя».

— Ивану Кляйну, обвиняемому по статье «Превышение должных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 января 2021 года, — прокомментировали в Кировском районом суде Томска.

Уголовное дело, по которому 13 ноября задержали мэра, связано с землей вокруг компании «Томское пиво», принадлежащей семье чиновника.

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