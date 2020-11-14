«Следил, а потом ударил по голове»: сибиряк украл сумку у 54-летнего почтальона, разносившую пенсии

Бывший участковый догнал мужчину, отобравшего у почтальона сумку с деньгами. Фото: архив КП

В поселке Сузун Новосибирской области на 54-летнюю женщину-почтальона напал грабитель. Она в это время разносила пенсии. В сумке у нее было 300 тысяч рублей.

Как рассказали в полиции, мужчина весь день следил за почтальоном, а потом улучил момент и ударил сибирячку по голове. Но женщина просто так сумку с деньгами не отдала: она крепко ее держала, но грабитель оказался сильнее.

— В этот момент из магазина выходил покупатель, который оказался бывшим участковым Сузуна, сейчас он на пенсии. Увидев убегающего грабителя, он бросился за ним вдогонку. Преградив автомобилем путь убегавшему, ветеран МВД для отвлечения внимания, начал разговор с ним. В этот момент подъехал патруль полиции, а также сотрудники Росгвардии, — рассказали подробности в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Интересно, что грабителя поймали всего за 20 минут. Сумку с деньгами у него забрали и вернули почтальону.

Оказалось, что на женщину напал 27-летний житель села Верхний Сузун, ранее судимый за кражу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит 12 лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru