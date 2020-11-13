Tele2 приглашает на третью виртуальную экскурсию по новосибирскому конструктивизму

Героем эфира станет административное здание Западно-Сибирского крайисполкома, построенным творческим коллективом во главе с Андреем Крячковым. Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

В ближайшее воскресенье Tele2 совместно с Фондом культурных инициатив «Спарта» проведет с помощью быстрого 4G-интернета финальный прямой эфир, посвященный зданиям и сооружениям Новосибирска в стиле конструктивизм.

Следуя стратегии «Другие плавила», оператор продолжает поддерживать увлечения своих абонентов. В новом проекте, реализованном при поддержке объединения «Ново-Сибирск. Конструктивизм!» и Центра культуры «ЦК19», Tele2 приглашает всех желающих познакомиться с архитектурой Новосибирска в стиле конструктивизм. 15 ноября в полдень пройдет заключительная прямая трансляция проекта: главным героем эфира станет административное здание Западно-Сибирского крайисполкома, построенным творческим коллективом во главе с Андреем Крячковым.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Цикл прямых трансляций состоит из 3-х двадцатиминутных эфиров, посвящённых наиболее характерным зданиям, которые были построены в 20-30-е годы XX века в Новосибирске в стилистике одного из течений советского авангарда. Первая трансляция цикла состоялась 1 ноября и была посвящена зданию Крайснабсбыта: эфир про легендарный «Дом под часами» 1931-1934 годов посмотрели 345 тыс. человек. 8 ноября зрители проекта познакомились с общественным зданием клуба имени Сталина (сегодня – ДК имени Октябрьской Революции) архитектора Ивана Бурлакова: онлайн-трансляция собрала более ста семидесяти тысяч зрителей.

Серия авторских онлайн-экскурсий по Новосибирску проходит в прямом эфире с помощью 4G-интернета Tele2. Ведущим онлайн-экскурсий выступает Андрей Поздняков − новосибирский экскурсовод и краевед. Для тех, кто не сможет посмотреть трансляции, все записи будут доступны в сообществе Центра культуры ЦК19 во «ВКонтакте».